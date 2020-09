Puscifer – The Underwhelming [AUDIO]

Puscifer – The Underwhelming

Tornati lo scorso Maggio col nuovo brano Apocalyptical (che trovate qui), i Puscifer, progetto parallelo di Maynard James Keenan dei Tool, hanno annunciato il loro nuovo lavoro in studio. Il disco, che conterrà anche Apocalyptical, uscirà il 30 Ottobre e si intitolerà Existential Reckoning. Insieme all’annuncio è arrivato anche l’ascolto del secondo estratto The Underwhelming, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Bread And Circus

02 Apocalyptical

03 The Underwhelming

04 Grey Area

05 Theorem

06 UPGrade

07 Bullet Train To Iowa

08 Personal Prometheus

09 A Singularity

10 Postulous

11 Fake Affront

12 Bedlamite