Da oggi è all’asta su eBay (lo trovate a questo link) il cappello indossato da Thom Yorke nel video di “Lotus Flower”, singolo estratto da “The King Of Limbs”, l’album dei Radiohead del 2011. L’asta per il copricapo, siglato col nome di Yorke e il logo della band, è stata ovviamente lanciata per beneficenza, per raccogliere fondi per la ricerca e la prevenzione del cancro ai testicoli.