Radiohead: online il loro archivio

Dopo aver caricato su YouTube la loro intera discografia a fine 2019, i Radiohead hanno lanciato oggi sul loro sito ufficiale l’enorme Radiohead Public Library che, come suggerisce il titolo, raccoglie tutto ciò cui Thom Yorke e soci hanno mai dato vita, dalla musica ai videoclip passando per live, rarità, playlist, merchandising, etc. C’è anche la possibilità di stampare la propria tessera d’adesione personalizzata! Trovate tutto a questo link.