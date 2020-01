Fermi a “In Mind” del 2017, i Real Estate hanno annunciato oggi il loro ritorno discografico, che arriverà il 28 Febbraio su Domino e si intitolerà The Main Thing. Per anticiparlo, la band ha diffuso il videoclip del primo estratto Paper Cup, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Friday

02 Paper Cup

03 Gone

04 You

05 November

06 Falling Down

07 Also A But

08 The Main Thing

09 Shallow Sun

10 Sting

11 Silent World

12 Procession

13 Brother