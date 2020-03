Sebbene siano discograficamente fermi a “Only Ghosts” del 2016, i Red Fang non hanno mai smesso di suonare dal vivo, anche in Italia. Torneranno pure quest’anno, ad Agosto, per prendere parte alla festa di Radio Onda d’Urto a Brescia. Ecco i dettagli della data:

12 AGOSTO @ FESTA DI RADIO ONDA D’URTO, BRESCIA