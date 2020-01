Sono state annunciate oggi le nuove induzioni nella Rock & Roll Hall Of Fame per il 2020. Niente da fare per, tra gli altri aspiranti, Kraftwerk, MC5 e Soundgarden, quest’anno tocca a Whitney Houston, Notorious B.I.G., Nine Inch Nails, Depeche Mode, T. Rex e Doobie Brothers. La cerimonia ufficiale si terrà il 2 Maggio al Public Auditorium di Cleveland.