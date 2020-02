Roger O’Donnell – An Old Train [VIDEO]

Uscirà il 24 Aprile su 99X10 Records/Caroline International 2 Ravens, il nuovo lavoro solista di Roger O’Donnell, storico tastierista dei The Cure. Il disco, realizzato in collaborazione con la cantante Jennifer Pague (già Vita And The Woolf), è anticipato dal videoclip del primo estratto An Old Train, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 December

02 An Old Train (feat. Jennifer Pague)

03 2 Ravens

04 The Haunt (feat. Jennifer Pague)

05 On The Wing

06 The Hearts Fall

07 Don’t Tell Me…. (feat. Jennifer Pague)

08 I’ll Say Goodnight (feat. Jennifer Pague)