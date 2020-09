Usciti a Giugno con il nuovo album “Sideways To New Italy” (qui la nostra recensione), i Rolling Blackouts Coastal Fever arriveranno in Italia la prossima estate per un unico appuntamento del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

8 GIUGNO @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Ingresso 18 € + d.d.p.

In vendita su TicketOne a partire dalle ore 10.00 di venerdì 11 Settembre