Il prossimo 4 Settembre i Rolling Stones pubblicheranno la ristampa deluxe di “Goats Head Soup”, il loro album 1973. All’interno della ristampa ci saranno anche tre inediti risalenti al periodo, Scarlet, All The Rage e Criss Cross. Il video di quest’ultima è stato diffuso oggi per lanciare l’uscita, che conterrà anche demo, outtake, versioni live e tutto il campionario di materiale che viene fuori in queste circostanze. Qui in basso trovate il video di Criss Cross e l’unboxing della ristampa: