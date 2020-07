Rolling Stones – Scarlet [AUDIO]

Il prossimo 4 Settembre i Rolling Stones pubblicheranno la ristampa deluxe di “Goats Head Soup”, il loro album 1973. All’interno della ristampa ci saranno anche tre inediti risalenti al periodo, Scarlet, All The Rage e Criss Cross. L’ultima abbiamo già avuto modo di ascoltarla (la trovate qui), mentre la prima è stata diffusa oggi. Scarlet vanta il featuring di lusso della chitarra di Jimmy Page, che ai tempi era entrato in studio con gli Stones. Qui in basso l’ascolto del pezzo da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):