Fermo con la sua produzione “pop” a “Out Of The Game” del 2012, Rufus Wainwright uscirà il 24 Aprile con Unfollow The Rules, il suo nuovo album. Dopo Trouble In Paradise (che trovate qui) e Damsel In Distress (che trovate qui), adesso Wainwright ci fa ascoltare anche Peaceful Afternoon. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: