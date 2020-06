Prevista per questo venerdì, è stata anticipata a sorpresa a oggi l’uscita di RTJ4, il nuovo album dei Run The Jewels. Il disco è disponibile in download gratuito sul sito ufficiale del duo, ma è già anche in ascolto sui vari servizi di streaming. El-P e Killer Mike hanno accompagnato la diffusione dell’album con il messaggio che trovate più in basso da Instagram.