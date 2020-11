Run The Jewels – No Save Point

Usciti qualche mese fa con il nuovo album “RTJ4” (qui la nostra recensione), i Run The Jewels sono tornati oggi con un nuovo pezzo, No Save Point, realizzato da El-P e Killer Mike per la colonna sonora di “Cyberpunk 2077”, un nuovo videogame che arriverà nei negozi a Dicembre. Qui in basso l’ascolto del pezzo da Spotify e YouTube (c’è una sorta di videoclip con immagini dal gioco):