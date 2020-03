Fermi a “Run The Jewels 3” del 2016, El-P e Killer Mike sono già da tempo al lavoro sul successore insieme a Rick Rubin. Il capitolo 4 dei Run The Jewels sembra ormai davvero vicino, visto che dopo la prima anticipazione di sabato scorso con Yankee And The Brave (che trovate qui), oggi i due hanno diffuso anche l’ascolto di Ooh La La, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: