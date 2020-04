Run The Jewels – Ooh LA LA [VIDEO]

Fermi a “Run The Jewels 3” del 2016, El-P e Killer Mike sono già da tempo al lavoro sul successore insieme a Rick Rubin. Il capitolo 4 dei Run The Jewels sembra ormai davvero vicino, sebbene potrebbe aver subito ritardi alla luce della situazione mondiale. Già due gli estratti dal disco, Yankee And The Brave (che trovate qui) e Ooh La La, con quest’ultima che da oggi ha anche un videoclip ufficiale, girato a Wall Street con un mucchio di dollari che bruciano… e sì, a un certo punto compare anche l’amico Zack De La Rocha, uno che a Wall Street c’era già stato…