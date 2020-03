Run The Jewels – Yankee And The Brave

Fermi a “Run The Jewels 3” del 2016, El-P e Killer Mike sono già da tempo al lavoro sul successore insieme a Rick Rubin. E oggi il nuovo album dei Run The Jewels, il capitolo 4, sembra ormai davvero vicino, visto che il duo ha diffuso tramite il proprio account Instagram l’ascolto di Yankee And The Brave, prima anticipazione dal disco (ancora senza titolo né data d’uscita ufficiale). Potete ascoltarlo qui in basso, sia da Instagram che da un caricamento non ufficiale su YouTube: