Rustin Man – Jackie’s Room [VIDEO]

Ritornato lo scorso anno con “Drift Code” a diciassette anni dal precedente “Out Of Season” del 2002 (lì in coppia con Beth Gibbons), Paul Webb uscirà anche quest’anno con un album del progetto Rustin Man. Il nuovo lavoro dell’ex Talk Talk si intitolerà Clockdust e vedrà la luce il 20 Marzo su Domino, anticipato oggi dal video del primo estatto Jackie’s Room. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Carousel Days

02 Gold & Tinsel

03 Jackie’s Room

04 Love Turns Her On

05 Rubicon Song

06 Old Flamingo

07 Kinky Living

08 Night In Evening City

09 Man With A Remedy