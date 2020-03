In uscita il 29 Luglio su Napalm Record con il suo nuovo album The Space Between The Shadows, il terzo della sua carriera da solista, Scott Stapp dei Creed arriverà in Italia a Novembre per una data del tour a supporto del disco. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

2 NOVEMBRE @ NEW AGE, RONCADE (TV)

Biglietti disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 25 Marzo su TicketOne