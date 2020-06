Semisonic – You’re Not Alone

Sono tornati i Semisonic con la loro prima nuova musica da diciannove anni a questa parte. Il pezzo si intitola You’re Not Alone e anticipa l’omonimo EP che uscirà il 18 Settembre. Qui in basso l’ascolto del pezzo da Spotify e YouTube insieme alla tracklist dell’EP:

01 You’re Not Alone

02 All It Would Take

03 Basement Tapes

04 Don’t Make Up Your Mind

05 Lightning