Usciti nel 2017 non con uno ma con ben due album in contemporanea, “Quazarz: Born On A Gangster Star” e “Quazarz vs. The Jealous Machines”, gli Shabazz Palaces torneranno il 17 Aprile con un nuovo lavoro, The Don Of Diamond Dreams, in uscita sempre su Sub Pop. Per anticiparlo ecco l’ascolto del primo estratto Fast Learner, qui in basso da Spotify e YouTube: