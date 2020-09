Nel 2018, quando hanno esordito con “Songs Of Praise” (qui la nostra recensione), gli Shame si sono subito affermati come una delle band di punta del nuovo post punk britannico. Oggi sono tornati con un nuovo pezzo, Alphabet, che verosimilmente anticipa quello che sarà il loro nuovo lavoro in studio. In attesa di saperne di più, qui in basso trovate il relativo videoclip: