Shame – Water In The Well [VIDEO]

Shame – Water In The Well

Lo si aspettava da un momento all’altro e adesso l’annuncio è arrivato: il 15 Gennaio gli Shame pubblicheranno il loro nuovo album, seguito del fortunato esordio “Songs Of Praise” del 2018 (qui la nostra recensione). Il disco si intitolerà Drunk Tank Pink, uscirà per Dead Oceans e conterrà anche Alphabet (che trovate qui) e Born In Luton (che trovate qui), le due tracce che c’avevano già fatto ascoltare nelle scorse settimane. Con l’annuncio è arrivato anche il videoclip di Water In The Well, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Alphabet

02 Nigel Hitter

03 Born In Luton

04 March Day

05 Water In The Well

06 Snow Day

07 Human, For A Minute

08 Great Dog

09 6/1

10 Harsh Degrees

11 Station Wagon