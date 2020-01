Uscirà il 21 Febbraio per Thrill Jockey Grave Of A Dog, l’album d’esordio del progetto Sightless Pit che vede impegnati Kristin Hayter aka Lingua Ignota, Dylan Walker dei Full Of Hell e Lee Buford dei The Body. Il primo estratto si intitola Kingscorpse e potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: