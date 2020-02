Sightless Pit – The Ocean Of Mercy / Drunk On Marrow

Uscirà questo venerdì per Thrill Jockey Grave Of A Dog, l’album d’esordio del progetto Sightless Pit che vede impegnati Kristin Hayter aka Lingua Ignota, Dylan Walker dei Full Of Hell e Lee Buford dei The Body. Dopo il primo estratto Kingscorpse (che trovate qui), ecco in ascolto anche The Ocean Of Mercy e Drunk On Marrow, qui in basso da Spotify e YouTube: