Nel 2002 i Sigur Rós si erano cimentati in un’opera orchestrale intitolata Odin’s Raven Magic, di cui sono esistite finora solo registrazioni non ufficiali. Finora, appunto, perché il 4 Dicembre uscirà finalmente una testimonianza ufficiale di quello spettacolo, da cui la formazione islandese ha estratto oggi Dvergmál. Potete ascoltarla qui in basso da Spotify e YouTube:

01 Prologus

02 Alföður orkar

03 Dvergmál

04 Stendur æva

05 Áss hinn hvíti

06 Hvert stefnir

07 Spár eða spakmál

08 Dagrenning