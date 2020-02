Six Organs Of Admittance – The 101

Fermo a “Burning The Threshold” del 2017, Ben Chasny tornerà il 21 Febbraio col suo progetto Six Organs Of Admittance pubblicando per Drag City il nuovo album Companion Rises. Dopo il primo estratto Two Forms Moving (che trovate qui), adesso è disponibile anche il video del secondo The 101. Eccolo: