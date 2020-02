Freschi di festeggiamenti per i venticinque anno di carriera, compiuti lo scorso anno e celebrati con un album dal vivo (qui la nostra recensione), gli Skunk Anansie torneranno dal vivo in Italia nel mese di Novembre per due appuntamenti consecutivi a Milano. Ecco i dettagli delle date:

15 e 16 NOVEMBRE @ FABRIQUE, MILANO

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 21 Febbraio su TicketOne