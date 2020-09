Il 27 Novembre uscirà su Sumerian Records Cyr, il nuovo, doppio lavoro in studio degli Smashing Pumpkins. Dopo i primi due estratti Cyr e The Colour Of Love (che trovate qui), oggi ne sono arrivati altri due, Confessions Of A Dopamine Addict e Wrath. Potete ascoltarli entrambi qui in basso da Spotify e YouTube: