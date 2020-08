Smashing Pumpkins – Cyr / The Colour Of Love [AUDIO]

Nelle scorse settimane gli account social degli Smashing Pumpkins si erano movimentati, lasciando intendere che stesse per arrivare qualche novità. Le novità sono arrivate oggi, due nuovi brani, Cyr e The Colour Of Love, prime anticipazioni di quello che verosimilmente sarà il nuovo lavoro della band, il secondo da quando Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin si sono rimessi insieme (nel 2018 c’è già stato “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.”, che avevamo recensito qui). Qui in basso l’ascolto delle tracce da Spotify e YouTube, mentre sappiamo già che a breve arriverà anche il videoclip ufficiale della prima.