Smashing Pumpkins: sequel e tour celebrativo per Mellon Collie

Il 27 Novembre uscirà “Cyr”, il loro nuovo doppio lavoro in studio, ma domani saranno venticinque anni esatti dalla pubblicazione di Mellon Collie And The Infinite Sadness, la mastodontica opera degli Smashing Pumpkins del 1995. Nel corso di una diretta Instagram, Billy Corgan ha annunciato che il prossimo anno la band celebrerà l’anniversario del disco con un nuovo album, un terzo concept (da 33 brani) ideale seguito di “Mellon Collie” e “Machina” (2000), e poi con un tour in giro per le arene del mondo, incentrato proprio su “Mellon Collie”. Insomma, COVID-19 permettendo il 2021 potrebbe essere un grande album per Corgan e soci.