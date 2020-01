Soccer Mommy – Circle The Drain [VIDEO]

Nei mesi scorsi Sophie Allison aka Soccer Mommy ci ha fatto ascoltare tre nuovi brani, Lucy (che trovate qui), Yellow Is The Color Of Her Eyes (che trovate qui) e Feed (che trovate qui). Tolta l’ultima, realizzata per la soundtrack del nuovo horror di Floria Sigismondi “The Turning”, le altre due scopriamo oggi essere anticipazioni da Color Theory, il suo nuovo lavoro in studio in uscita il 28 Febbraio su Loma Vista. Insieme all’annuncio del disco è arrivato anche il video del terzo estratto Circle The Drain, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Bloodstream

02 Circle The Drain

03 Royal Screw Up

04 Night Swimming

05 Crawling In My Skin

06 Yellow Is The Color Of Her Eyes

07 Up The Walls

08 Lucy

09 Stain

10 Gray Light