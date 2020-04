Nonostante in questo periodo si assista quasi esclusivamente ad annullamenti e rinvii, la macchina concertistica in Italia prova a resistere e guardare avanti: l’annuncio di oggi riguarda i Soft Machine, che arriveranno dalle nostre parti a Ottobre per un’unica data del tour celebrativo dei cinquant’anni di carriera. Ecco i dettagli:

30 OTTOBRE @ SPAZIO TEATRO 89, MILANO

Biglietti disponibili su TicketOne e Vivaticket dalle ore 10:00 del 10 Aprile