Di recente abbiamo visto Robin Proper-Sheppard in Italia a supporto del tour dei suoi amici Giardini di Mirò, ma adesso è il momento di tornare a parlare di Sophia: il collettivo che fa capo a Proper-Sheppard tornerà il 24 Aprile con il nuovo album Holding On/Letting Go, salvo poi andare in tour e passare dall’Italia a Maggio per un unico appuntamento. Ecco i dettagli della data:

23 MAGGIO @ ARCI OHIBÒ, MILANO