A quattordici anni di distanza dal precedente “Threes” (2006), il 10 Aprile torneranno gli Sparta di Jim Ward con Trust The River, il loro nuovo lavoro in studio in uscita per Dine Alone Records. Per anticiparlo la band ha diffuso il video del primo estratto Believe, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Class Blue

02 Cat Scream

03 Turquoise Dream

04 Spirit Away

05 Believe

06 Graveyard Luck

07 Dead End Signs

08 Miracle

09 Empty House

10 No One Can Be Nowhere