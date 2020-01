Negli ultimi cinque anni Tom Jenkinson ha tenuto fermo il progetto Squarepusher per dedicarsi ad altro. Il 31 Gennaio, però, questa pausa avrà fine con la pubblicazione di Be Up A Hello, il suo nuovo lavoro in studio già anticipato dall’ascolto di Vortrack (che trovate qui) e, da oggi, di Nervelevers, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: