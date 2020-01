Negli ultimi cinque anni Tom Jenkinson ha tenuto fermo il progetto Squarepusher per dedicarsi ad altro. Domani, però, questa pausa avrà fine con la pubblicazione di Be Up A Hello, il suo nuovo lavoro in studio. L’ultima anticipazione è il video di Terminal Slam, che trovate qui in basso e che si aggiunge a Vortrack (che trovate qui) Nervelevers (che trovate qui).