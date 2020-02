Uscito già lo scorso anno con “Groove Denied”, il suo album elettronico, Stephen Malkmus tornerà da solista già il 6 Marzo con Traditional Techniques. Il disco, in uscita su Matador, segnerà un ritorno alle radici folk del frontman dei Pavement. Per anticiparlo, dopo il primo estratto Xian Man (che trovate qui), oggi è arrivato anche il video del secondo Shadowbanned, che trovate qui in basso: