Stephen Malkmus – Xian Man [AUDIO]

Uscito già lo scorso anno con “Groove Denied”, il suo album elettronico, Stephen Malkmus tornerà da solista già il 6 Marzo con Traditional Techniques. Il disco, in uscita su Matador, dovrebbe segnare un ritorno alle radici folk del frontman dei Pavement. Per anticiparlo c’è in ascolto il primo estratto Xian Man, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video) insieme alla tracklist del disco:

01 ACC Kirtan

02 Xian Man

03 The Greatest Own In Legal History

04 Cash Up

05 Shadowbanned

06 What Kind Of Person

07 Flowin’ Robes

08 Brainwashed

09 Signal Western

10 Amberjack