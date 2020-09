Still Corners – The Last Exit

Fermi a “Slow Air” del 2018 (qui la nostra recensione), gli Still Corners torneranno il 22 Gennaio con un nuovo lavoro in studio. The Last Exit, questo il titolo, uscirà per Wrecking Light Records ed è anticipato dal videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 The Last Exit

02 Crying

03 White Sands

04 Till We Meet Again

05 A Kiss Before Dying

06 Bad Town

07 Mystery Road

08 Static

09 It’s Voodoo

10 Shifting Dunes

11 Old Arcade