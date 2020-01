Sting: una data a Luglio

Dopo la data milanese di Ottobre, Sting tornerà in Italia a Luglio ancora per il tour a supporto di My Songs, il suo album in cui reinterpreta i cavalli di battaglia di un’intera carriera, tanto solista quanto con i Police, pubblicato lo scorso Maggio. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

23 LUGLIO @ PARCO DELLA CITTADELLA, PARMA

Biglietti disponibili tramite il fan club dell’artista dalle ore 10.00 di martedì 21 Gennaio su www.sting.com; tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di mercoledì 22 Gennaio; tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 24 Gennaio.