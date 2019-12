Subsonica: nuove date per il tour di Microchip Temporale

I Subsonica hanno celebrato il ventennale di “Microchip Emozionale”, il loro disco del 1999, pubblicando “Microchip Temporale”, rivisitazione con ospiti dell’intero album (qui la nostra recensione). Già a Novembre avevano annunciato le relative date del tour a supporto, tour che oggi è stato rimpolpato con altri tre appuntamenti. Qui in basso i dettagli:

5 MARZO @ HALL, PADOVA

6 MARZO @ VOX, NONANTOLA (MO)

7 MARZO @ LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA (MI)

11 MARZO @ AFTERLIFE, PERUGIA

12 MARZO @ TUSCANY HALL, FIRENZE

14 MARZO @ TEATRO DELLA CONCORDIA, VENARIA REALE (TO)

19 MARZO @ COMMON GROUND, NAPOLI

20 MARZO @ PIN UP, MOSCIANO STAZIONE (TE)

21 MARZO @ DEMODÈ CLUB, MODUGNO (BA)

25 MARZO@ ATLANTICO, ROMA

27 MARZO @ VOX CLUB, NONANTOLA (MO) — NUOVA DATA!

28 MARZO @ FIERA (PADIGLIONE 5), PORDENONE

31 MARZO @ TEATRO DELLA CONCORDIA, VENARIA REALE (TO) — NUOVA DATA!

3 APRILE @ MAMAMIA, SENIGALLIA (AN)

4 APRILE @ CENTRO SOCIALE RIVOLTA, MARGHERA (VE) — NUOVA DATA!

8 APRILE @ ALCATRAZ, MILANO