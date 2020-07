Sufjan Stevens – America [AUDIO]

Già da qualche giorno sappiamo che il 25 Settembre uscirà su Ashthmatic Kitty The Ascension, il nuovo lavoro di Sufjan Stevens. Oggi è arrivata la prima anticipazione dal disco, America, traccia della durata di oltre dodici minuti che chiude l’album. La trovate in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube:

01 Make Me An Offer I Cannot Refuse

02 Run Away With Me

03 Video Game

04 Lamentations

05 Tell Me You Love Me

06 Die Happy

07 Ativan

08 Ursa Major

09 Landslide

10 Gilgamesh

11 Death Star

12 Goodbye To All That

13 Sugar

14 The Ascension

15 America