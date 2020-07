Il 25 Settembre uscirà su Ashthmatic Kitty The Ascension, il nuovo lavoro di Sufjan Stevens. La settimana scorsa Stevens c’aveva fatto ascoltare il primo estratto America (che trovate qui), singolo che arriverà a fine mese in formato 7” con b-side My Rajneesh (che non sarà contenuta nel disco). Da oggi anche quest’ultima è disponibile in digitale, eccola in ascolto qui in basso da Spotifye e YouTube: