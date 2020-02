Usciti lo scorso anno con “Order In Decline”, il loro nuovo lavoro in studio, i canadesi Sum 41 torneranno in Italia ad Agosto dopo la data milanese di un paio di settimana fa. Due le date in programma, ecco i dettagli degli appuntamenti:

14 AGOSTO @ FESTIVAL DI MAJANO, MAJANO (UD)

15 AGOSTO @ BAY FEST, BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Prevendite disponibili su TicketOne da martedì 11 Febbraio ore 10.00