Fermi a “Love In Shadow” del 2018 (qui la nostra recensione), si sono rifatti sotto oggi i campioni dell’estremo Sumac con un nuovo pezzo da oltre otto minuti, intitolato The Iron Chair, prima anticipazione da May You Be Held, il nuovo album in uscita il 18 Settembre su Thrill Jockey. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: