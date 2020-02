Usciti a Gennaio con The Strange Ones: 1994-2008, raccolta arrivata per celebrare la reunion avvenuta lo scorso anno, i Supergrass di Gaz Coombes torneranno dal vivo anche in Italia per due imperdibili appuntamenti, in programma nel mese di Luglio. Ecco i dettagli delle due date:

13 LUGLIO @ TBA, ROMA

14 LUGLIO @ BOTANIQUE, BOLOGNA

Prevendite disponibili ora solo su DICE: https://link.dice.fm/muj43hY7a4