System Of A Down: a sorpresa ecco due nuovi brani

A quindici anni da “Hypnotize” (2005), il loro ultimo lavoro in studio, a sorpresa sono tornati oggi i System Of A Down con due nuovi brani, Protect The Land e Genocidal Humanoidz. Le due tracce, che sono riuscite a rimettere insieme i quattro che ormai da anni hanno rapporti tesi, nascono dall’esigenza della band di esprimersi riguardo la situazione dell’Armenia, il loro paese d’origine. Qui in basso la parte iniziale del comunicato ufficiale diffuso dai SOAD e l’ascolto dei due pezzi da Spotify e YouTube (Protect The Land ha anche un videoclip ufficiale):

“We as System Of A Down have just released new music for the first time in 15 years. The time to do this is now, as together, the four of us have something extremely important to say as a unified voice. These two songs, “Protect The Land” and “Genocidal Humanoidz” both speak of a dire and serious war being perpetrated upon our cultural homelands of Artsakh and Armenia.”