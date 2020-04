Tame Impala: diffuso un mix live del nuovo album

Usciti a Febbraio con il nuovo album “The Slow Rush” (qui la nostra recensione), i Tame Impala hanno diffuso oggi l’intero nuovo mixaggio del disco, realizzato per dare la sensazione che si stia assistendo alla riproduzione dal vivo delle tracce dell’album, un modo originale per rendere più tollerabili l’isolamento e l’astinenza da concerti. Qui in basso trovate l’ascolto di The Slow Rush In An Imaginary Place da YouTube e il messaggio con cui Kevin Parker ha presentato l’operazione:

“I made something for all you isolators out there. I call it The Slow Rush In An Imaginary Place. Link in bio. Headphones required for full immersive effect. See you in there”