Uscita nel 2018 con “Flow State”, il suo album d’esordio (qui la nostra recensione), Tash Sultana è tornata adesso con un nuovo brano che anticipa quello che sarà il suo nuovo album. Il pezzo, che si intitola Pretty Lady, è accompagnato dal videoclip che trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che la musicista australiana sarà (si spera) in Italia a Settembre per una data del suo tour.