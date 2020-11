The Antlers – It Is What It Is

Fermi a “Familiars” del 2014 (nel mezzo Peter Silberman ha pubblicato un lavoro solista, nel 2017), i The Antlers sono tornati a inizio Ottobre con un nuovo brano, Wheels Roll Home (che trovate qui). Oggi hanno diffuso ancora un’altra traccia, It Is What It Is, accompagnata dal videoclip che trovate qui in basso, senza però svelare ancora nulla sul loro possibile nuovo album.